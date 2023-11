Prins William aangekomen in Singapore voor Earthshot Prize

Prins William is zondag aangekomen in Singapore voor de uitreiking van zijn Earthshot Prize komende dinsdag. De prins van Wales reist zonder zijn vrouw Catherine. De prinses blijft thuis om hun zoon prins George (10) bij te staan tijdens schoolexamens.

William noemt het in een bericht op X “fantastisch” om weer in Singapore te zijn. De Aziatische stadstaat is volgens de prins een “leider” op het gebied van milieu-innovatie. “Ik ben het Singaporese volk dankbaar dat ze ons deze week onderdak bieden. Laten we allemaal inspiratie putten uit het fantastische werk dat hier wordt gedaan terwijl we de finalisten van de Earthshot Prize van dit jaar eren.”

De uitreiking van de klimaatprijs is de voornaamste reden van het bezoek van William, maar hij heeft ook andere activiteiten op zijn agenda. Zo doet hij onder meer mee met een race van drakenboten en gaat hij in gesprek over de illegale handel in bedreigde dieren. De prins vertrekt woensdag weer.

De Earthshot Prize gaat naar vijf initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zij winnen een bedrag van 1 miljoen Britse pond, omgerekend ruim 1,1 miljoen euro. De uitreiking wordt gepresenteerd door de Britse actrice Hannah Waddingham, bekend van Ted Lasso en Sex Education, en This Is Us-acteur Sterling K. Brown. Onder meer One Republic, Bastille en Bebe Rexha treden op.