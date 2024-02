Prins William alleen naar de uitreiking van de BAFTA’s

Prins William is ook dit jaar aanwezig bij de uitreiking van de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen. Volgens Britse media is William er zondag bij zonder zijn vrouw Catherine, die nog herstellende is van een buikoperatie.

De prins zit meestal in de zaal tijdens de awardshow omdat hij voorzitter is van de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Vorig jaar was William er wel met Catherine.

De BAFTA’s worden zondag voor de 77e keer uitgereikt. Oppenheimer is met dertien nominaties de grootste kanshebber.