Prins William arriveert in Saudi-Arabië voor driedaags bezoek

Prins William is maandagmiddag gearriveerd in Saudi-Arabië voor een officieel bezoek van drie dagen. Het is voor de Britse troonopvolger zijn eerste bezoek aan het land.

William wordt er rondgeleid door de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en brengt onder andere een bezoek aan het Salwa-paleis en de historische stad AlUla. Ook woont de prins een voetbalwedstrijd van jonge vrouwen bij, gevolgd door een audiëntie bij Mohammed bin Salman.

Prins William werd door de Britse regering gevraagd naar Saudi-Arabië te reizen om de diplomatieke banden tussen de landen te versterken. Het bezoek van de prins, dat duurt tot 11 februari, markeert zijn eerste buitenlandse reis van het jaar.