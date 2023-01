Prins William bedankt Jacinda Ardern voor vriendschap en steun

Prins William heeft Jacinda Ardern, de aftredende premier van Nieuw-Zeeland, bedankt voor haar “vriendschap, leiderschap en steun door de jaren heen”. Dat deed de prins van Wales namens hemzelf en zijn vrouw Catherine op Twitter.

“Niet in de laatste plaats ten tijde van het overlijden van mijn grootmoeder”, vervolgde William. “Ik stuur jou, Clarke en Neve onze beste wensen.” Daarmee doelt de Britse prins op de man van Ardern, Clarke Gayford, en hun 4-jarige dochter Neve.

Ardern, die in 2017 als 37-jarige een van ’s werelds jongste vrouwelijke regeringsleiders werd, kondigde vorige week aan haar functie neer te leggen. Ze zei er niet genoeg energie meer voor te hebben. De 44-jarige Chris Hipkins is benoemd tot haar opvolger.

William bracht in 2019 nog een tweedaagse bezoek aan Nieuw-Zeeland, waar hij een ceremonie in Auckland bijwoonde om oorlogsslachtoffers te herdenken en Christchurch bezocht, waar niet lang daarvoor vijftig mensen omkwamen door een terroristische aanval op een moskee. Ardern vergezelde de Britse prins beide dagen. Ook in 2011 en 2014 bezocht hij het land.