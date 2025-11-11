Prins William benadrukt belang van herdenken

Prins William heeft dinsdag in een videoboodschap het belang van herdenken benadrukt. De zoon van koning Charles sprak de boodschap in ter gelegenheid van Armistice Day, ofwel Wapenstilstandsdag.

Op 11 november wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. De prins noemde het een belangrijk moment om stil te staan en na te denken. “Het gaat niet alleen om het verleden – het gaat om het vormgeven van wie we in de toekomst zullen worden”, zei William in zijn boodschap.

De Britse troonopvolger drong er ook op aan om een rode klaproos te dragen. Daarmee worden in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Gemenebest oorlogsslachtoffers herdacht. “Herdenken leert ons empathie, veerkracht en verantwoordelijkheid. Als we een rode klaproos dragen of een moment stilte nemen, zeggen we ‘bedankt. We zijn het niet vergeten en zullen het ook niet vergeten.'”