Prins William bezoekt beroemd standbeeld in Rio de Janeiro

Prins William heeft woensdagochtend een bezoek gebracht aan het standbeeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro. De Britse troonopvolger bezocht de bezienswaardigheid samen met de finalisten van de Earthshot Prize 2025.

“Een inspirerend begin van de dag”, is te lezen op Instagram. “Elke finalist heeft een bijzonder verhaal en een baanbrekende oplossing. Samen vertegenwoordigen ze de echte hoop op een groenere, duurzamere toekomst”, schrijft het Britse hof bij de foto.

De prins van Wales is deze week voor een officieel bezoek in Brazilië, dat in het teken staat van de Earthshot Prize. De prijsuitreiking, die woensdagavond plaatsvindt, is bedacht door William en steunt duurzame initiatieven die zich inzetten voor een beter milieu. De winnende organisaties worden beloond met een bedrag van een miljoen pond om hun projecten mee te financieren. Brazilië is deze weken ook de gastheer van de internationale klimaattop COP30.