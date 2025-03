Prins William bezoekt Britse NAVO-troepen in Estland

Prins William bezoekt op donderdag 20 en vrijdag 21 maart de Britse NAVO-troepen in Estland, die de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied bewaken. Het is Williams eerste bezoek aan het land.

William bezoekt het Mercian Regiment, een infanterieregiment van het Britse leger. Hij gaat ook naar hoofdstad Tallinn. Daar krijgt hij te horen hoe Estland reageert op het voortdurende conflict in Oekraïne en over nieuwe technologieën die daarbij worden gebruikt.

Prins William is Colonel-in-Chief van het Mercian Regiment.

Koning Willem-Alexander was vorige maand ook in Estland, waar hij de Koninklijke Luchtmacht in Ämari bezocht. Op deze vliegbasis staan de vier Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen die het NAVO-luchtruim aan de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied bewaken.