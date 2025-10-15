Prins William bezoekt Britse vliegbasis met kroonprins Hoessein

Prins William heeft woensdag samen met de Jordaanse kroonprins Hoessein een bezoek gebracht aan de Royal Air Force-basis in Benson. De prinsen delen een interesse voor dit onderwerp en zijn beiden opgeleid tot helikopterpiloot.

William en Hoessein kregen een rondleiding over de luchtmachtbasis en werden bijgepraat over verschillende helikopteronderdelen. Ook kregen de troonopvolgers uitleg over de manier waarop RAF Benson ondersteuning biedt aan Britse militaire operaties. Op het officiële Instagram-account van William en Catherine wordt teruggeblikt op het bezoek. “Een bijzondere middag waarbij het team van RAF Benson werd voorgesteld aan kroonprins Al Hoessein bin Abdullah II van Jordanië”, staat onder de video geschreven.

Kroonprins Hoessein en kroonprinses Rajwa werden woensdagochtend ontvangen door William en Catherine op Windsor Castle. Het bezoek onderstreept niet alleen de hechte banden tussen Groot-Brittannië en Jordanië, maar ook het goede contact tussen de koninklijke families. Beide paren noemden de ontmoeting “een genoegen”.