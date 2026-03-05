Prins William bezoekt door zware storm getroffen regio Cornwall

Prins William heeft donderdag een bezoek gebracht aan Cornwall, het graafschap dat begin januari werd getroffen door zwaar noodweer. Het bezoek van de Britse troonopvolger stond volgens het Amerikaanse tijdschrift People in het teken van de veerkracht van de inwoners na het noodweer.

De hertog van Cornwall, zoals William wordt genoemd als hij de regio bezoekt, ging in Helston langs bij een biologische boerderij waar lokale lekkernijen worden gebakken. Het bedrijf werd door de storm getroffen en kampte met stroomuitval, maar dankzij een nieuwe generator kon het werk gewoon doorgaan. Ook hielp het personeel inwoners die dagenlang geen elektriciteit of water hadden. Inmiddels zijn de boerderij en bakkerij weer in bedrijf. William kreeg een rondleiding, sprak met het personeel en bakte daarna zelf ook iets.

William bezocht ook een brandweerkazerne in Helston. Hier bedankte hij de brandweerlieden en eerstehulpverleners voor hun werk tijdens storm Goretti. Met windsnelheden tot bijna 200 kilometer per uur was het een van de zwaarste stormen in de regio van de afgelopen jaren. De hertog van Cornwall nam ook deel aan een rondetafelgesprek over hoe de storm werd afgehandeld en hoe de hulpdiensten lokale inwoners hielpen die last hadden van omgevallen bomen.

Bij het noodweer in Cornwall kwamen 50.000 huishoudens zonder elektriciteit te zitten en 15.000 huishoudens hadden geen toegang tot hun watervoorziening.