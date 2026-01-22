Prins William bezoekt hoofdkantoor wasmachinefilters in Bristol

Prins William heeft in Bristol een kijkje genomen op het hoofdkantoor van Matter, een bedrijf dat een waterfilter heeft ontworpen dat moet voorkomen dat microplastics in het water terechtkomen. Matter was in 2025 een van de finalisten van de Earthshot Prize, de door William bedachte duurzaamheidsprijs.

Op het hoofdkantoor bekeek de Britse troonopvolger het innovatieve filter dat op elke wasmachine kan worden geïnstalleerd. De productie van het filter kan uiteindelijk wereldwijd worden opgeschaald, hoorde hij.

Op een video van het bezoek die is gedeeld op de Instagrampagina van de prins en prinses van Wales is te zien hoe William een demonstratie krijgt van hoe het filter werkt. Ook hield hij een bol vast van uitgefilterde microplastics.