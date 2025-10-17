Prins William bezoekt hoofdkwartier van London Ambulance Service

Prins William heeft vrijdag met ambulancepersoneel gesproken over hun ervaringen met geweld tegen hulpverleners, zo schrijft de Britse krant Independent. Dat deed hij tijdens een bezoek aan het hoofdkwartier van de London Ambulance Service (LAS). De LAS is de grootste ambulancedienst in het Verenigd Koninkrijk en bestaat 60 jaar.

William werd rondgeleid door Pauline Cranmer, hoofdparamedicus van de LAS. Volgens de krant vertelde zij dat “meer medewerkers zich uitspreken. Over verbaal misbruik tot aan fysiek geweld.” Volgens Cranmer zijn de statistieken “schokkend” met ongeveer zeven gemelde incidenten per dag door ambulancepersoneel en centralisten in Londen.

De prins vond het “heel belangrijk” om mensen aan te moedigen hun verhaal te delen, zo schrijft de krant. William werkte van 2015 tot 2017 als piloot voor de East Anglian Air Ambulance. Hij werd eerder dit jaar beschermheer van het College of Paramedics.