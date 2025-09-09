Prins William bezoekt jeugdinstelling in Londen

Prins William heeft dinsdag een uitstapje gemaakt naar Zuid-Londen. De Britse troonopvolger bracht een bezoek aan Spiral Skills in Lambeth, een instelling die samenwerkt met scholen en jongerenorganisaties om jongeren ondersteuning en toegang tot werk te bieden.

Spiral Skills wordt gesteund door Homewards, het initiatief van William om dakloosheid tegen te gaan. De prins bezocht het nieuwe pand van de organisatie en keek hoe die ondersteuning biedt aan mensen die dat nodig hebben. Hij woonde ook een workshop bij van Young Creators UK, een creatief bureau waar Spiral Skills jongeren naar doorverwijst. Daar hoorde hij hoe de organisatie mensen heeft geholpen zelfvertrouwen te krijgen en nieuwe vaardigheden op te doen.

William lanceerde Homewards in 2023. Het doel van het vijfjarige programma is om dakloosheid in het Verenigd Koninkrijk terug te dringen.