Prins William blij met winst van ‘zijn’ Aston Villa op Arsenal

Prins William is blij met de overwinning van zijn club Aston Villa op Premier League-koploper Arsenal. De club uit Birmingham won zaterdag thuis met 2-1 van de Londenaren door een doelpunt diep in blessuretijd.

“Emi Buendia is toch zeker wel man van de wedstrijd”, jubelt William op Instagram Story bij een foto van juichende Villa-spelers. De Britse troonopvolger spreekt van “een ongelofelijke wedstrijd”.

Aston Villa kwam in de eerste helft op voorsprong, maar zag Arsenal kort na rust langszij komen. In de 95e minuut scoorde Emi Buendia de winnende treffer, waardoor Arsenal de tweede verliespartij van het seizoen leed. De club uit Londen blijft koploper met 33 punten, maar ziet nummer 3 Aston Villa 3 punten inlopen door het verlies in Birmingham.