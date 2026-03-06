Prins William diep bedroefd om doden in nationaal park Congo  

De Britse prins William heeft vrijdag via Instagram gereageerd op de gewapende aanval dinsdag op het hoofdkantoor van een nationaal park in de Democratische Republiek Congo. Daarbij kwamen vijf medewerkers om het leven. “Ik ben diep bedroefd door het tragische verlies van levens”, schreef de prins. “Milieubescherming is een van de gevaarlijkste beroepen ter wereld geworden, en de moed van degenen die in de frontlinie van de natuurbescherming staan, mag nooit worden vergeten.”

Bij de aanval werd er ook van alles kapotgemaakt, zoals apparatuur. Wie erachter zit is nog niet bekend. Dit soort parken en beschermde natuurgebieden zijn vaker doelwit van gewelddadige aanvallen. In 2021 kwamen in een ander nationaal park in Congo zes rangers om. Ze werden door rebellen in een hinderlaag gelokt. Het gaat de aanvallers vaak om grond of het stropen van beschermde dieren.