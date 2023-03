Prins William dineert in Pools lhbti-restaurant

Prins William heeft samen met zijn medewerkers gedineerd in een Pools lhbti-restaurant. Op sociale media deelde een andere gast foto’s van het bezoek.

Een echt dure smaak had de prins woensdagavond niet: hij bestelde voor zo’n zeven euro een broodje pulled pork en wat frietjes. “Warschau kan je soms verrassen”, schrijft de local bij de foto’s. “Ik heb vanavond gedineerd met de prins.”

Een bron liet aan Mail Online weten dat de 40-jarige William aan zijn personeel zou hebben gevraagd of hij met hen mee mocht eten. “Hij vroeg hen wat zij van plan waren en vroeg toen of hij mee mocht. Het was een geweldige avond en het team vond het heel leuk dat hij mee wilde.”

William begon woensdag aan zijn onaangekondigde bezoek aan Polen. Hij ging toen langs bij Britse en Poolse militairen en bezocht ook een opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen.