Prins William emotioneel tijdens gesprek over zelfdoding

De Britse prins William is emotioneel geworden tijdens een gesprek met een vrouw van wie de echtgenoot zichzelf van het leven heeft beroofd. De prins vroeg aan Rhian Mannings wat ze tegen haar man had willen zeggen, is te zien in een video van het gesprek. De man maakte een einde aan zijn leven kort nadat hun 1-jarige kind plotseling was gestorven.

“Ik zou graag aan hem vragen, ‘Waarom ben je niet naar mij toe gekomen?'”, antwoordde Mannings. Volgens haar zou het uiteindelijk goed zijn gekomen met haar man. Daarop werd de prins zichtbaar emotioneel. “Het is moeilijk om je vragen te stellen…”, aldus William. Mannings begreep de reactie van de prins omdat hij zelf “ook verlies heeft meegemaakt”.

Mannings richtte een stichting op die nabestaanden helpt. Ter gelegenheid van World Mental Health Day schenkt de Royal Foundation van William 1 miljoen pond (1,1 miljoen euro) aan de stichting. De prins wil een “eensgezinde nationale aanpak ontwikkelen voor de hartverscheurende en vermijdbare tragedie van zelfdoding”.