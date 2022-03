Prins William en Catherine onder de indruk van Mayatempels

Prins William en Catherine hebben maandag een kijkje genomen bij de Mayatempels verstopt in de jungle van Belize. Het echtpaar was diep onder de indruk van eeuwenoude bouwwerk. “Wauw”, was volgens aanwezige verslaggevers het enige woord dat Catherine kon uitbrengen.

De hertog en hertogin van Cambridge kregen een geschiedenisles van archeoloog Allan Moore en bezochten daarna de tempel Caana, oftewel het “luchtpaleis”. Moore vertelde na afloop aan het tijdschrift People dat het bezoek van de prins en zijn vrouw erg belangrijk is. “Waarschijnlijk om dezelfde reden als een bezoek van ieder ander en dat is om te zien hoe het leven toen was en dat te vergelijken met hoe het nu is en om te zien hoe de maatschappij zich heeft ontwikkeld.”

Na het bezoek aan de tempels gingen William en Catherine langs bij de BATSUB (British Army Training Support Unit Belize). Die groep geeft training in de jungle aan Britse strijdkrachten. Voor de prins was het een weerzien, aangezien hij eerder bij de BATSUB heeft getraind.

Demonstraties

Het koppel heeft ook nog een receptie op het programma staan ter gelegenheid van het jubileum van koningin Elizabeth. William zal daar een toespraak houden.

William en Catherine zijn zaterdag aangekomen in Belize. Het stel reist deze week ook nog naar Jamaica en de Bahama’s. Het bezoek van de Cambridges wordt echter niet door iedereen op prijs gesteld. Zo werd in Belize en Jamaica gedemonstreerd tegen hun komst vanwege het koloniale verleden van het Verenigd Koninkrijk.