Prins William en David Attenborough dringen aan op actie oceanen

De Britse prins William en televisiemaker David Attenborough dringen er bij de wereld op aan “groot na te denken” en de “grote urgentie” in te zien van de schade die dreigt aan de oceanen. Zij doen dit in een bericht op sociale media, voorafgaand aan de VN-conferentie over oceanen die komende week in Nice plaatsvindt.

In een filmpje op sociale media bespreekt het tweetal de staat van de oceanen. Zij stellen dat de overbevissing, de vervuiling en de temperatuurstijging desastreuze gevolgen kunnen hebben. William bepleit dat we “samen optrekken, met urgentie en optimisme, nu het nog kan”.

Sir Attenborough stelt “geschokt” te zijn over de schade die vissers tegenwoordig aanrichten in de wereldzeeën. “Als we op deze manier met het land omgingen, zou iedereen direct op de barricaden gaan staan”, aldus Attenborough in het filmpje.

Het is de eerste grote VN-conferentie over de staat van de oceanen in drie jaar tijd. De inzet van de VN is dat een eerder gesloten verdrag dat 30 procent van de oceanen tot beschermd gebied verklaart door meer dan zestig landen wordt geratificeerd.