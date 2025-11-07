Prins William en Keir Starmer ontmoeten Braziliaanse jongeren

Prins William en de Britse premier Keir Starmer hebben donderdagavond Braziliaanse jonge leiders ontmoet die oplossingen bedenken voor de klimaatcrisis. De Britse troonopvolger is momenteel in Belém, waar deze week de klimaattop COP30 plaatsvindt.

William en Starmer hoorden van de jongeren hoe ze zich inzetten voor het klimaat en de toekomst. Het gesprek vond plaats in het Museu Emílio Goeldi, het oudste museum van de Amazone en tevens een onderzoekscentrum voor wetenschap en cultuur. “Het is geweldig om hier inzichten van Next Generation Brazil te bespreken, waaronder de ambities en prioriteiten van de mensen die de toekomst van het land vormgeven”, schreef William op Instagram.

De prins van Wales vertegenwoordigde zijn vader koning Charles op de klimaattop. Eerder op donderdag hield William een toespraak waarin hij wereldleiders opriep “het tij te keren”. “Onze kinderen en kleinkinderen kijken en hopen mee”, zei hij onder meer over de klimaatcrisis. Bij het evenement was ook prins Albert van Monaco aanwezig, evenals de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia.