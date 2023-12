Prins William en prinses Catherine blikken terug op 2023

De Britse prins William en prinses Catherine blikken op X terug op het jaar 2023, dat bijna tot zijn einde is gekomen. De prins en prinses van Wales hebben een korte video gedeeld waarin een aantal hoogtepunten van dit jaar voorbijkomen.

“2023”, is in het bericht te lezen, gevolgd door een vinkje. “Dank aan iedereen die onderdeel is geweest van ons jaar.”

In de video zijn onder meer beelden te zien van de dag waarop Williams vader Charles wordt gekroond en van Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade in het centrum van Londen. Verder worden onder meer portretten en foto’s van het gezin gedeeld, dat verder bestaat uit kinderen George, Charlotte en Louis.