Prins William en prinses Catherine vieren Wereld Bijendag

De Britse prins William en prinses Catherine staan dinsdag stil bij Wereld Bijendag. “We vieren een klein insect met een grote taak”, aldus de prins en prinses van Wales in een bericht op sociale media.

“Bijen bestuiven onze bloemen, planten en gewassen, ondersteunen de biodiversiteit en houden onze ecosystemen gezond en levendig”, schrijven William en Catherine bij een video. Op het filmpje is een groot aantal bijen bij een bijenkast te zien.

Wereld Bijendag is een internationale dag om de rol van bijen en andere bestuivers voor het ecosysteem te vieren. De dag vindt plaats op 20 mei omdat dit de geboortedag was van Anton Janša (1734-1773). Hij is bekend als een pionier in de imkerij.