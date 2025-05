Prins William feliciteert David Attenborough met 99ste verjaardag

De Britse prins William heeft de beroemde Britse filmmaker David Attenborough gefeliciteerd met zijn verjaardag. Attenborough is donderdag 99 jaar geworden. In zijn bericht haalt de prins de nieuwste film van Attenborough aan, die donderdag is uitgekomen.

“Terwijl hij vandaag 99 wordt, heeft Sir David ons in zijn nieuwe film opnieuw gewezen op de noodzaak om natuurlijke leefgebieden te beschermen – dit keer die onder de oceaan. Hij heeft zijn leven gewijd aan het zorgen dat we begrijpen wat de mensheid werkelijk met onze planeet doet”, schrijft William.

“Hoe hard zijn boodschap ook aankomt, Sir David laat ons altijd achter met een gevoel van hoop en optimisme dat niet alles verloren is, en deze film is daarop geen uitzondering. We moeten samen handelen, met spoed, om onze oceanen te herstellen”, aldus de prins.

“Gefeliciteerd met je verjaardag, David”, aldus de prins, die het bericht afsluit met zijn voorletter, “W”. De prins en de filmmaker hebben een persoonlijke band. Bij de post deelt William onder meer een foto waarop Attenborough met William, prinses Catherine en hun kinderen in een tuin te zien is.