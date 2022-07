Prins William feliciteert Engelse voetbalsters met EK-zege

Prins William heeft woensdagavond met plezier gekeken naar de Engelse voetbalsters op het Europees kampioenschap. De hertog van Cambridge feliciteert het team van bondscoach Sarina Wiegman dat in de verlenging Spanje met 2-1 versloeg en daarmee door is naar de halve finale.

“Geweldige prestatie en comeback”, twittert William. “Briljante teamprestatie.”

Engeland strijdt dinsdag in de halve finale in Sheffield tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Zweden en België. Nederland neemt het zaterdag in de kwartfinale op tegen Frankrijk.