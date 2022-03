Prins William feliciteert winnaars BAFTA in videoboodschap

Prins William heeft de winnaars van de BAFTA’s gefeliciteerd in een videoboodschap. Die werd afgespeeld tijdens de ceremonie van deze belangrijke Britse filmprijzen. De kleinzoon van koningin Elizabeth is voor het tweede jaar op rij niet fysiek aanwezig bij de ceremonie. Vorig jaar was hij afwezig vanwege de dood van zijn grootvader prins Philip

“BAFTA wil komende generaties inspireren”, sprak de prins, die voorzitter is van de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). “Gefeliciteerd aan alle winnaars en ik wens jullie een hele fijne avond.” Zijn vrouw, Catherine, was niet in de video te zien.

De ceremonie wordt gehouden in de Royal Albert Hall in Londen. Dat is niet ver van Kensington Palace, waar de prins woont. Desondanks is William er niet bij, naar verluidt vanwege een te volle agenda. De uitreiking wordt dit jaar gepresenteerd door comedian en actrice Rebel Wilson. Onder anderen regisseur Jane Campion en actrice Ariana DeBose zijn in de prijzen gevallen.