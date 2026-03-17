Prins William fietst op tandem voor het goede doel

Prins William heeft dinsdag een fietsrit gemaakt voor het goede doel. De prins van Wales stapte op een tandem met radiopresentator Greg James, die bezig is aan een rit van 1000 kilometer om geld op te halen voor het goede doel Comic Relief.

De zoon van koning Charles reed een half uur samen met de presentator. BBC Radio 1 deelde op sociale media enkele beelden van een onderonsje tijdens de fietstocht. “Het is prins William!”, roept James als ze langs een groep kinderen rijden. “Het is een lookalike!”, grapte de prins daarop. “Hij hallucineert!”

Volgens de BBC kon de radiopresentator het nauwelijks geloven dat hij een fietsrit met de prins had gemaakt. Hij grapte dat hij veel vliegen in zijn mond had gekregen omdat zijn mond van verbazing open was gevallen. James gaf toe dat hij wel nerveus was om samen met de prins te fietsen en dat hij het stuur zeer stevig vasthield. “Maar ik heb de toekomstige koning niet vermoord”, zei hij.