Prins William fluit bij scheidsrechterscursus in Willenhall

Prins William heeft dinsdag bij een bezoek aan een voetbalclub in Willenhall, nabij Birmingham, een scheidsrechterscursus gevolgd. Op foto’s van de training is te zien dat de Britse troonopvolger daarbij onder meer op een fluitje blies en een grensrechtersvlag ter hand nam.

De prins van Wales bezocht Sporting Khalsa FC in het kader van een campagne die in 2023 werd gelanceerd. Met ‘Reflective and Representative’ wilde de Engelse voetbalbond (FA) duizend scheidsrechters met een migratieachtergrond werven. Het Britse hof meldt dinsdag dat de actie 3800 inschrijvingen heeft opgeleverd en dat er inmiddels 938 beurzen zijn toegekend aan mensen die scheidsrechter willen worden.

“Geweldig om te zien hoe Sporting Khalsa FC, een club uit de West Midlands, inclusiviteit op elk niveau bevordert!”, deelt het hof op sociale media bij foto’s van het bezoek van William.