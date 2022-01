Prins William gaat in februari naar Dubai

Prins William reist volgende maand af naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), kondigde Kensington Palace vrijdag aan. Op 10 februari bezoekt hij Dubai, met als doel de relatie tussen Groot-Brittannië en de golfstaat te versterken.

“De band tussen het VK en de VAE is diep en sterk en het bezoek van prins William zal deze benadrukken en versterken, omdat hij de mogelijkheid heeft om in contact te komen met jonge Emiraten, leiders van de regering en toegewijde natuurbeschermers”, aldus het paleis in een verklaring. De hertog van Cambridge zal zijn reis ook gebruiken om de door hem bedachte Earthshot Prize onder de aandacht te brengen. Ook is hij volgens Kensington Palace van plan de United for Wildlife-campagne te presenteren, die de illegale handel van wilde dieren wil tegengaan.

Voor Groot-Brittannië is het na de brexit belangrijk om wereldwijd nieuwe handelsovereenkomsten te sluiten. In september beloofde de VAE nog 13,6 miljard dollar te investeren in onder meer Britse schone energie, infrastructuur en technologie en daarmee de samenwerking tussen beide landen uit te breiden. Maar er klinkt ook kritiek op de Britse regering. Die zou volgens verschillende partijen zakelijke deals voorrang geven boven mensenrechtenkwesties.