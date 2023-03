Prins William gaat langs bij zijn favoriete club Aston Villa

De Britse prins William heeft donderdag een bezoek gebracht aan het trainingscomplex van zijn favoriete voetbalclub Aston Villa. Op Instagram deelde het hof foto’s van zijn bezoek aan Birmingham.

William, die al jarenlang fan is van de Engelse voetbalclub, ontmoette onder meer trainer Unai Emery, zijn staf en de selectie. Ook sprak de prins met de trainer van het vrouwenteam van Aston Villa en jonge voetballers tussen de zestien en negentien jaar.

Op foto’s is onder meer te zien hoe William lachend een onderonsje had met de Spaanse coach. Ook sprak hij de selectie toe van het team dat momenteel elfde staat in de Premier League en gaf hij de spelers twee duimen omhoog.

Zaterdag speelt Aston Villa thuis tegen AFC Bournemouth, dat de achttiende plek bezet in de hoogste Engelse voetbalcompetitie.