Prins William gaat ‘reflecteren’ na roerige reis door Cariben

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben een roerige achtdaagse reis door de Cariben achter de rug. De komst van de Cambridges zorgde voor meerdere demonstraties van de lokale inwoners. William kijkt desalniettemin positief terug en liet zaterdag vlak voor vertrek uit de Bahama’s in een verklaring weten dat buitenlandse reizen een goede manier zijn “om te reflecteren”.

William en Catherine begonnen hun reis in Belize en reisden vervolgens naar Jamaica en de Bahama’s. In de landen die deel uitmaken van het Gemenebest werd gedemonstreerd tegen hun komst vanwege onder meer het kolonialisme en het slavernijverleden. De prins haalde het onderwerp aan in een toespraak op Jamaica. William bood geen excuses aan, maar zei wel dat hij de rol van het Verenigd Koninkrijk daarin “betreurt”.

De prins kreeg tijdens de reis ook van de Jamaicaanse premier Andrew Holness te horen dat het Caribische eiland onafhankelijk wil worden. Daar reageerde William zaterdag in een toespraak op de Bahama’s op. “We steunen met trots en respect jullie beslissingen over de toekomst. Relaties evolueren. Vriendschap houdt stand.”

Veel plezier

William is zich ervan bewust dat de reis “vragen over het verleden en de toekomst” heeft aangescherpt, zo zei hij zaterdag in zijn verklaring. “In Belize, Jamaica en de Bahama’s is het aan de bevolking om over die toekomst te beslissen. Maar we hebben met veel plezier tijd doorgebracht in alle drie de landen en we zijn meer te weten te komen over de kwesties die voor hen het belangrijkst zijn.”

De prins benadrukt dat hij en zijn vrouw het volk dienen. “Voor ons betekent dat niet dat we mensen vertellen wat ze moeten doen. Het gaat erom dat we hen dienen en steunen op de manier die zij het beste achten en dat we daarvoor het platform kunnen gebruiken dat wij gelukkig hebben.”