Prins William haalt met Biden herinneringen op aan de Queen

Prins William heeft vrijdag in Boston tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden herinneringen opgehaald aan zijn oma, koningin Elizabeth. Volgens aanwezige media bedankte de prins van Wales de president voor zijn aanwezigheid bij de uitvaart van de Queen in Londen in september.

William trof Biden buiten bij het John F. Kennedy Presidential Library and Museum. Ze spraken zo’n dertig minuten met elkaar en hadden het ook over de Earthshot Prize, de door de prins bedachte klimaatprijs die vrijdagavond wordt uitgereikt.

Ook zou de president verbaasd hebben gereageerd op het feit dat William geen winterjas droeg terwijl het in Boston vrij koud is. De prins, die wel het jasje van zijn pak aanhad, kon er wel om lachen.

De prins en zijn vrouw Catherine arriveerden woensdag in de Verenigde Staten en hadden samen en afzonderlijk van elkaar enkele afspraken. Vrijdagavond wordt de Earthshot Prize in vijf categorieën uitgereikt aan initiatieven voor het herstel van de planeet. De winnaars ontvangen elk 1 miljoen pond (zo’n 1,1 miljoen euro). Bij de genomineerden zitten ook twee Nederlandse initiatieven.