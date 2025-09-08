Prins William herdenkt grootmoeder Elizabeth in Sunningdale

Prins William herdenkt maandag zijn grootmoeder koningin Elizabeth, die drie jaar geleden op 96-jarige leeftijd overleed. William bezoekt ter gelegenheid van haar sterfdag het Women’s Institute (WI) in Sunningdale, een organisatie waarvan de koningin bijna tachtig jaar lid was.

Elizabeth sloot zich in 1943, op 17-jarige leeftijd, aan bij het WI en was vanaf 2003 tot aan haar overlijden voorzitter van de Sandringham-afdeling. De koningin bezocht jaarlijks bijeenkomsten en sprak zich meermaals uit over het belang van de organisatie. Het WI streeft naar de verbetering van de positie van vrouwen in de samenleving. Tijdens het bezoek spreekt William met leden van de lokale afdeling en vertegenwoordigers uit de regio Berkshire. Ook herdenken ze de rol van Elizabeth bij de organisatie.

Het Britse hof stond maandag ook stil bij de sterfdag van Elizabeth. Op sociale media werd een foto van haar geplaatst.