Prins William herdenkt prinses Diana op Moederdag

Prins William heeft zondag, op Moederdag, zijn moeder prinses Diana herdacht. “Ik denk aan mijn moeder, vandaag en elke dag”, schrijft de Britse troonopvolger onder een foto op Instagram. Op de foto zitten Diana en William samen in een veld vol kleurrijke bloemen.

“Ik denk aan iedereen die vandaag aan een dierbare denkt. Fijne Moederdag”, schrijft de prins van Wales verder in het bericht.

Eerder zondag stond ook het Britse hof stil bij Moederdag. In het bericht werden “alle moeders, en iedereen die vandaag misschien zijn of haar moeder mist”, een fijne Moederdag gewenst. Buckingham Palace plaatste er een foto bij van koning Charles met zijn moeder koningin Elizabeth. Ook werd er een foto gedeeld waarop koningin Camilla met haar moeder te zien is.