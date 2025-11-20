Prins William houdt zich aan belofte met opening zorgcentrum

De Britse prins William heeft donderdag in Leeds een nieuw zorgcentrum geopend voor mensen met motorneuronziekten. Volgens Britse media loste de prins van Wales daarmee een belofte in aan rugbyer Rob Burrow, naar wie het centrum is vernoemd. De rugbyer die vorig jaar overleed, had de prins gevraagd of hij het centrum zou openen als het werd gebouwd.

De prins noemde het een “absolute eer” om het Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease te openen. Het is het eerste speciaal gebouwde centrum dat zich volledig richt op de zorg, het onderzoek, het onderwijs en de holistische ondersteuning van motorneuronziekten (MND). William ontmoette ook de weduwe en de drie kinderen van Burrow. “Jullie zouden zo trots moeten zijn op jullie vader. Hij was echt een dappere, zeer speciale man”, zei William.

Burrow overleed in juni 2024. Destijds deelde hij op sociale media, mede namens zijn vrouw Catherine, een bericht waarmee hij de familie van de rugbyer condoleerde. Hij noemde Burrow onder meer “een legende”.

De weduwe van Burrow noemde het volgens Britse media een eer dat William het centrum kwam openen. “Rob vroeg hem: ‘Wil je komen om het centrum te openen?’, en hij heeft woord gehouden. Het toont zijn vriendelijkheid. Hij schreef ons nadat we Rob verloren hadden. Het was een heel oprecht bericht en dat geeft ons veel troost.”