Prins William in februari voor het eerst naar Saudi-Arabië

Prins William gaat volgende maand op verzoek van de Britse regering naar Saudi-Arabië voor een officieel bezoek. Dat maakte Kensington Palace woensdag bekend. De Britse troonopvolger is van 9 tot en met 11 februari in het land.

Het bezoek richt zich onder meer op de handelsbanden tussen het Verenigd Koninkrijk en Saudi-Arabië, en vindt plaats op een moment dat “de twee naties een eeuw van diplomatieke betrekkingen naderen”, aldus de verklaring.

Het is de eerste keer dat William een officieel bezoek brengt aan het land. Meer details over de reis worden op een later moment gedeeld.