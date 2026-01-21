Prins William is dol op ‘cruciale’ pubs en wil ze graag behouden

Prins William heeft beloofd zich in te zetten om pubs in het Verenigd Koninkrijk te helpen, omdat deze volgens hem “cruciaal” zijn voor het onderhouden van sociale contacten. De oudste zoon van koning Charles zei tijdens een bezoek aan The Gothenburg-pub in Fallin (Schotland) volgens The Telegraph dol te zijn op pubs.

Volgens The Telegraph sloot in 2025 in Engeland en Wales iedere dag zeker één pub permanent de deuren door hoge belastingen. Sinds 2000 zijn 15.000 pubs in het Verenigd Koninkrijk gesloten.

William is “echt gek op pubs” en noemt ze bovendien “heel belangrijk” voor mensen die buiten de deur tijd willen doorbrengen met vrienden. “Ik wil pubs helpen. Dit is de beste plek om naartoe te gaan en elkaar beter te leren kennen.” De Britse prins noemde de pubs verder “het hart van de gemeenschap” en zei dat het menselijk contact daar “cruciaal” is en beter is dan thuis tv-kijken.

Tijdens zijn bezoek aan ‘The Goth’, zoals de pub in het voormalige mijnwerkersdorp ook wordt genoemd, bestelde William volgens de Britse krant een cider. Zijn vrouw prinses Catherine, die ook was meegereisd, bestelde niets. Zij sprak met docenten en kreeg een gehaakt konijntje voor haar dochter prinses Charlotte.