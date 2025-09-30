Prins William is fan van serie Slow Horses

Prins William is fan van de spionnenserie Slow Horses van Apple TV+. Dat onthulde hoofdrolspeler Gary Oldman, nadat de prins hem dinsdag tijdens een ceremonie op Windsor Castle had geridderd. De 67-jarige acteur kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten voor drama.

Oldman vertelde dat William onder meer The Fifth Element en Darkest Hour noemde. In die laatste film speelde hij Winston Churchill. Voor die rol kreeg de Britse acteur een Oscar. Oldman, ook bekend van zijn rol in de Harry Potter-filmreeks, zei dat hij zich “heel nederig en vereerd” voelde door de onderscheiding. “Het is met niets te vergelijken. Ik vond de Oscar al groot. Niets ten nadele van de Academy, maar het verbleekt een beetje bij dit. Het was gewoon geweldig”, zei Oldman volgens ITV News.

De acteur sprak zich ook uit over de aankomende Harry Potter-serie. Hij zei dat hij niet heeft overwogen om terug te keren als zijn personage Sirius Black. “Nee, ik ben te oud. Misschien als het Dumbledore was dat ik het had gedaan. Daar zou ik nog even over hebben nagedacht. Maar mijn dagen als Sirius zijn voorbij.”