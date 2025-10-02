Prins William: Jane Goodall inspireerde mij en talloze anderen

Prins William staat donderdag stil bij het overlijden van de bekende Britse primatologe Jane Goodall. In een tekst op sociale media deelt de prins van Wales dat de wereld met het overlijden van de Britse “een buitengewone stem” heeft verloren. Hij deelt ook dat ze een inspiratie voor hem is geweest.

“Haar grenzeloze nieuwsgierigheid, medeleven en baanbrekende geest hebben ons begrip van de natuurlijke wereld veranderd. Ze daagde ons allemaal uit om een verschil te maken en inspireerde mij en talloze anderen om te werken aan de bescherming van onze planeet. Jane Goodall heeft echt een verschil gemaakt”, schrijft de prins, die zijn bericht afsluit met zijn voorletter, W.

Goodall werd in 2002 door de Britse koningin Elizabeth benoemd tot Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE). Ze ontving deze onderscheiding voor haar baanbrekende werk op het gebied van de primatologie en natuurbescherming. Het Jane Goodall Instituut maakte woensdag bekend dat Goodall op 91-jarige leeftijd is overleden. Ze was onder meer bekend om haar onderzoek naar chimpansees.