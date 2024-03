Prins William kijkt in keuken Earthshot Prize-winnaar

Prins William heeft vrijdag een bezoekje gebracht aan cricketveld The Oval in Londen. De prins was daar voor een ontmoeting met de start-up Notpla, een bedrijf dat een paar jaar geleden in de prijzen viel bij de Earthshot Prize, de klimaatprijzen die door de prins zijn bedacht.

Notpla ontwikkelt onder meer duurzame verpakkingen voor voedsel. De doosjes hebben een natuurlijke zeewiercoating waardoor ze na gebruik kunnen worden gecomposteerd. The Oval is een van de locaties waar de verpakkingen gebruikt gaan worden. Ook andere grote sportlocaties als de O2 Arena en de All England Lawn Tennis Club gaan er gebruik van maken. Tijdens het bezoek sprak William met de oprichters van de start-up over de groei die het bedrijf heeft doorgemaakt. Ook kreeg hij in de keuken te zien hoe de verpakking gebruikt wordt.

William nam later ook een kijkje rond het cricketveld en ontmoette spelers van de Surrey County Cricket Club. Het historische cricketveld ligt op land dat in het bezit is van het hertogdom Cornwall. William is sinds zijn vader Charles koning is ook hertog van Cornwall. De grond is dus ook zijn eigendom.