Prins William kijkt op tribune naar Engelse zege op Oranjevrouwen

De Britse prins William zat woensdagavond op de tribune in Zürich om de EK-wedstrijd tussen de Oranjevrouwen en Engeland te zien. In beeld was te zien hoe William voorafgaand aan de wedstrijd hard meezong met het volkslied.

De voetbalsters van het Nederlands elftal verloren het EK-duel met titelverdediger Engeland met groot verschil: 0-4. De Engelsen waren kwalitatief veel sterker en scoorden zowel voor als na rust twee keer.

Door de zware nederlaag heeft Oranje zondag in het afsluitende groepsduel met Frankrijk een zege met drie doelpunten verschil nodig om de kwartfinales te bereiken.