Prins William krijgt stadssleutel van Rio de Janeiro

Prins William is maandag aan zijn bezoek aan Brazilië begonnen. Op de eerste dag verkende hij Rio de Janeiro en kreeg hij van burgemeester Eduardo Paes symbolisch de sleutels van de stad in handen.

“Ik ben nog steeds de koning van Rio, maar hij is hier van harte welkom en deelt de troon van de stad met mij tijdens deze dagen”, verklaarde Paes volgens Britse media aan journalisten.

De burgemeester zei dat de Britse troonopvolger “verbaasd was over de schoonheid van de stad” en dat ze het hadden gehad over de vele gezichten van Rio, met de arme favela-buurten, de uitgestrekte stranden en de beboste heuveltoppen. “We spraken over politiek. We spraken over het landschap van Rio. Hij vroeg veel over de favela’s en het contrast tussen de favela’s en de meer welvarende gebieden.”

Het bezoek van William komt slechts een week nadat meer dan 120 mensen zijn omgekomen bij een grootschalige politieactie tegen een drugsbende. Ook daar leken de twee over gesproken te hebben. “Ik probeerde hem de veiligheidskwesties van de stad uit te leggen. Uiteraard gaat dat veel dieper dan iets dat je in vijf minuten kunt uitleggen”, zei Paes. “Ik denk dat het helpt om te laten zien dat dit een ongelooflijke, prachtige plek is. En dat het de moeite waard is om te blijven vechten voor Rio.”

Williams bezoek aan Brazilië draait om zijn jaarlijkse Earthshot Prize, die een miljoen pond (1,1 miljoen euro) toekent aan vijf baanbrekende projecten die bedreigingen voor het milieu aanpakken. Aan het einde van de week woont de prins de klimaattop COP30 bij in Belém.