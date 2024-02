Prins William laat 24 huizen bouwen op zijn hertogdom Cornwall

Prins William laat in samenwerking met de liefdadigheidsinstelling St Petrocs 24 huizen voor daklozen bouwen op zijn landgoed, het hertogdom Cornwall (Engeland). Dat melden verscheidene Britse media. De bouw start in september, de eerste woningen worden naar verwachting in de herfst van volgend jaar opgeleverd.

De woningen, ter waarde van in totaal 3 miljoen pond (bijna 2,6 miljoen euro), zullen worden gebouwd in Nansledan. Dit is een buitenwijk van Newquay, die zich bevindt op het landgoed van de Britse prins. Naast tijdelijke woonruimte worden ook andere vormen van steun geboden, zoals training en werkmogelijkheden.

Deze actie sluit aan bij de aankondiging die de prins van Wales vorig jaar deed aan het begin van zijn Homewards-project, een langetermijncampagne bedoeld om dak- en thuislozen te helpen. Toen liet hij ook weten sociale woningen op zijn privélandgoed in Cornwall te willen laten bouwen, dat 130.000 hectare groot is.

Het hertogdom Cornwall ging in 2022 over van Charles op William op het moment dat Charles koning werd. Sindsdien is William ook hertog van Cornwall.