Prins William laat zijn kinderen zonder smartphone opgroeien

Prins William en zijn vrouw Catherine kiezen er bewust voor om hun drie kinderen nog geen mobiele telefoon te geven. Dat vertelde de Britse prins in een interview in Brazilië, meldt de BBC. “Ik denk dat kinderen online te veel toegang hebben tot dingen die ze niet hoeven te zien”, zei William.

Hoewel het verbod op een smartphone thuis een “gevoelig onderwerp” is geworden, denkt William dat zijn oudste zoon prins George de reden wel begrijpt. “We maken duidelijk waarom we het niet goed vinden. En nogmaals, ik denk dat het probleem ligt bij de toegang tot het internet.” De prins verwacht dat George zijn eerste smartphone “met beperkte toegang” krijgt als hij naar de middelbare school gaat.

De Britse troonopvolger was vorige week in Brazilië vanwege de uitreiking van de Earthshot Prize en de huidige klimaattop COP30. Tijdens zijn bezoek aan Rio de Janeiro sprak William met de Braziliaanse tv-presentator Luciano Huck over het klimaat, maar ook over onderwerpen die binnen zijn eigen gezinsleven spelen.

William en Catherine, de prins en prinses van Wales, hebben drie kinderen: prins George (12), prinses Charlotte (10) en prins Louis (7).