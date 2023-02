Prins William maakt grapjes tegen scholieren via telefoon

Een groepje Engelse scholieren had ineens prins William aan de telefoon via een videoverbinding toen hij bij een van de moeders van de kinderen op werkbezoek was. Volgens een bericht van The Mirror was de prins vooral grapjes aan het maken terwijl de scholieren lunchpauze hadden.

“We waren allemaal in shock en hadden het totaal niet verwacht”, aldus de 18-jarige Hannah Wickison, een van de scholieren. “De moeder van een vriend belde hem terwijl hij op bezoek was bij haar werk, en toen zagen we hem ineens”, zegt ze over de prins.

“We moesten lachen om alles wat hij zei en wisten niet wat we terug moesten zeggen. Hij vroeg ons of we bevriend waren met Ed Sheeran omdat een van onze vrienden rood haar heeft.” Ook had William een stukje cake gekregen van de moeder in kwestie, en zei hij dat ze daarmee niet het programma The Great British Bake Off, waar het Nederlandse Heel Holland Bakt op gebaseerd is, zou winnen.

Onverwachts

“Het was gewoon heel onverwachts, de dingen die hij zei”, vertelt Wickison. “Ik denk dat je gewoon niet verwacht dat ze een geintje met je uithalen.” Sommige van haar vrienden dachten zelfs dat het een filter was waar gebruik van werd gemaakt en dat het niet om de echte prins ging.

Toch bezocht William wel degelijk een ziekenhuis en ambulancepost, waar hij medewerkers bedankte en met ze in gesprek ging. Het filmpje van het gesprek met de prins werd op TikTok binnen een paar dagen meer dan 600.000 keer bekeken.