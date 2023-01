Prins William maakt pasta met jongeren van jeugdprogramma

Prins William is dinsdag langsgegaan bij de organisatie Together as One (Aik Saath) in de Engelse stad Slough in het graafschap Berkshire. William bezocht de instelling, die in de jaren negentig werd opgericht om iets te doen aan conflicten tussen bendes van mensen met Aziatische achtergronden in Slough, vanwege het 25-jarig bestaan.

De prins sprak er onder meer met vrijwilligers. Daarna trof William enkele jongeren van het kookprogramma Global Grub, waarbij ze wordt geleerd gezonde en betaalbare maaltijden te bereiden.

Hij mocht zelf ook achter de pannen staan. Zo maakte de prins, met een blauw kookschort voorgebonden, wat pasta klaar.