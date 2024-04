Prins William met zoon George bij Europese wedstrijd Aston Villa

Prins William is donderdagavond samen met zijn zoon prins George naar een voetbalwedstrijd geweest. De royals zaten op de tribune voor de wedstrijd van Aston Villa tegen Lille in de Conference League.

Het was volgens Britse media de eerste keer dat hij in het openbaar werd gezien sinds zijn vrouw prinses Catherine bekendmaakte dat ze kanker heeft. In een videoboodschap vertelde de prinses van Wales vorige maand dat er kanker bij haar was vastgesteld en ze preventieve chemotherapie ondergaat.

Overigens had William, die bekendstaat als een groot fan van Aston Villa, genoeg reden om te juichen. De Britse ploeg uit Birmingham won in eigen huis met 2-1 van de Franse ploeg en zette daarmee een belangrijke stap richting de halve finale van het Europese voetbaltoernooi.