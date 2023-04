Prins William neemt reservering op voor Indiaas restaurant

Een Indiaas restaurant in Birmingham kreeg donderdag hulp uit onverwachte hoek. Niemand minder dan de Britse prins William hielp een handje door bij de telefoon een reservering voor het restaurant aan te nemen, tot grote hilariteit van de aanwezigen.

De Britse troonopvolger en zijn vrouw Catherine waren op bezoek in het restaurant Indian Streatery toen iemand een tafeltje voor twee personen wilde boeken. Verscheidene royaltyverslaggevers deelden een video van het telefoongesprek. Nadat William even bij de eigenaars had gecheckt of hij wel de juiste locatie doorgaf, beloofde de prins een tafeltje aan de nietsvermoedende beller. “Zie je om kwart over twee”, zei William aan het einde van het gesprek. De royals grapten later op Twitter nog over het moment. “Hopelijk hebben we deze klant wel naar de juiste locatie gestuurd!”

De prins hielp in het restaurant niet alleen door te telefoon op te nemen. De prins en prinses van Wales gingen ook in de keuken aan de slag om te helpen bij het bereiden van een aantal gerechten.

William en Catherine gingen tijdens hun bezoek aan Birmingham ook onder meer langs bij een bar. Volgens lokale media waren duizenden mensen op het bezoek afgekomen om een glimp van de royals op te vangen.