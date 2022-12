Prins William om de tafel met winnaars Earthshot Prize

De Britse prins William heeft vrijdagochtend via video met de winnaars van de Earthshot Prize gesproken over de projecten waarmee ze op 3 december wonnen. Op Instagram deelt prins William een foto waarop te zien is hoe hij op zijn kantoor achter zijn laptop zit. “Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst brengt voor deze briljante oplossingen en de teams die ze bedacht hebben”, laat de Britse prins in het bijschrift weten.

De door de Britse prins bedachte milieuprijzen werden begin december uitgereikt in het Amerikaanse Boston. De bedenkers van de projecten uit Kenia, India, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Oman die in de prijzen vielen, krijgen allemaal 1 miljoen Britse pond (1,17 miljoen euro) om hun plannen te realiseren.

Ook twee Nederlandse projecten waren genomineerd, tot winst kwam het echter niet. De gemeente Amsterdam was genomineerd met het plan om in 2050 volledig circulair te zijn en om het gebruik van nieuwe, ruwe materialen tegen 2030 gehalveerd te hebben. Het Nederlandse project The Great Bubble Barrier verdiende een nominatie met het plan om drijvend plastic, dat via rivieren en grachten in de zee belandt, tegen te houden.