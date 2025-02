Prins William ontmoet bondscoach Engeland voor het eerst

Prins William heeft dinsdag de bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, ontmoet. Dat deelde de zoon van koning Charles in een bericht op sociale media. “Geweldig om de nieuwe bondscoach van het Engelse nationale voetbalelftal te ontmoeten, en te horen over de plannen voor het team”, schreef William.

De Duitser Tuchel is sinds begin dit jaar bondscoach van de Engelse voetballers. Hij is de opvolger van de Engelsman Gareth Southgate, die vorig jaar stopte als bondscoach na de verloren EK-finale tegen Spanje. Southgate was sinds 2016 bondscoach.

William is beschermheer van de Engelse voetbalbond FA. Hij staat bekend als voetballiefhebber en is fan van de club Aston Villa uit Birmingham. De afgelopen tijd zat hij meerdere keren op de tribune bij (Europese) voetbalwedstrijden van de club.