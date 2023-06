Prins William ontmoet door zijn luchtambulance geredde man

Prins William heeft een man ontmoet die jaren geleden is gered door de luchtambulance waarvan hij op dat moment piloot was. De prins van Wales had Jack Beeton en diens vriendin uitgenodigd op Windsor Castle, is te zien op een filmpje dat de prins vrijdag heeft gedeeld op YouTube.

Beeton werd acht jaar geleden in de auto aangereden door een vrachtwagen. Zijn oom overleed ter plekke, maar Beeton overleefde het naar eigen zeggen doordat hij zijn benen had opgetrokken. De East Anglian Air Ambulance pikte de gewonde Beeton op en William was op dat moment de piloot van dienst. De prins werkte van 2015 tot en met 2017 voor de luchtambulance.

Beeton heeft destijds het team kunnen bedanken, maar William had hij na het ongeluk niet meer gezien. Beetons vriendin stuurde de prins daarom een bericht. William nodigde hen en zijn oud-collega’s vervolgens uit op Windsor Castle. “Het is mooi om iedereen weer te kunnen bedanken en bij te kletsen met het team”, zei Beeton na afloop. “Het is fijn om William te ontmoeten, hem de hand te schudden en te bedanken.”