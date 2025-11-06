Prins William ontmoet Kylie Minogue en Shawn Mendes

Prins William heeft woensdagavond in Rio de Janeiro een ontmoeting gehad met Kylie Minogue en Shawn Mendes. De beroemdheden traden op tijdens de vijfde uitreiking van de Earthshot Prize.

“Geweldig om weer op de groene loper te staan en door zoveel geweldige mensen te worden vergezeld!”, staat in een bericht op de Instagram-pagina van de prins en prinses van Wales. Op de bijbehorende video is onder meer te zien hoe William bij het evenement arriveert met Seu Jorge en Anitta, twee Braziliaanse artiesten die eveneens optraden. De prins bedankte alle “fantastische artiesten” voor hun bijdrage tijdens de show.

De Britse troonopvolger opende het evenement met een toespraak waarin hij de genomineerden prees voor hun inzet. “Hun werk is het bewijs dat we nodig hebben dat vooruitgang mogelijk is. Het is niet overdreven om te zeggen dat zij de echte actiehelden van deze wereld zijn”, zei hij. Uiteindelijk werden de vijf winnaars beloond met een bedrag van een miljoen pond om hun projecten mee te financieren.

De Earthshot Prize werd in 2020 in het leven geroepen door prins William en is bedoeld om initiatieven voor een beter milieu te steunen. De uitreiking vindt elk jaar in een andere stad plaats.